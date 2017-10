Milik: overweeg te vertrekken bij Napoli

Arek Milik raakte ongeveer een jaar geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie, maar herstelde daar wonderbaarlijk snel van. Dit seizoen sloeg het noodlot echter wederom toe, waardoor de Poolse goalgetter lang moet revalideren. Hij overweegt nu een vertrek naar een andere club op huurbasis.



In gesprek met de Poolse media zegt de spits: "Ik sluit niet uit dat ik op huurbasis ga vertrekken. Het is een snelle manier om weer 100% te worden, ook met oog op het WK met Polen. Ik zal er klaar voor zijn om mijn land te helpen."



Over zijn knieblessure vertelt de oud-Ajacied vervolgens: "De knie is een beetje gezwollen en het doet soms pijn, maar ik voel me elke dag beter. Het revalidatieproces verloopt goed. Op korte termijn ga ik oefeningen doen in het zwembad en daarna ga ik cardio doen. In deze situaties is een goede mentaliteit heel belangrijk. De eerste twee weken na mijn blessure waren het moeilijkst, maar er is inmiddels wat tijd overheen gegaan. Ik wil alle mensen die me hebben gesteund met berichten en foto's bedanken."