'KNVB moet Duitser kiezen als technisch directeur'

De KNVB moet binnenkort niet alleen op zoek naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal, ook speurt de voetbalbond de markt nog af naar een nieuwe technisch directeur. Analyticus Arnold Bruggink heeft wat dat betreft wel een tip: wat hem betreft moet men contact opnemen met Ralf Rangnick, die bij RB Leipzig werkt.



De oud-voetballer van onder meer PSV schrijft in zijn column in Voetbal International: "Hij heeft Leipzig vanuit het amateurvoetbal naar de Champions League geleid. Natuurlijk zit bij die clubs veel geld, maar Rangnick is een man die denkt in structuren en eerst een organisatie neerzet met de beste mensen op de juiste positie. Liever ook koopt hij een jong talent met potentie dan een dure gevestigde naam."



Volgens Bruggink is het belangrijk om topmensen te halen en ze goed te betalen. "Dan is het niet meer nodig dat een assistent-bondscoach zoals Ruud Gullit als tv-analyticus moet bijschnabbelen. Dan voorkom je dat Dick Advocaat als assistent-bondscoach tussentijds wegloopt omdat hij elders veel meer kan verdienen."