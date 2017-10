Robben heeft nieuws voor PSV en FC Groningen

Vleugelspits Arjen Robben heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij an sich best wil terugkeren in de Eredivisie in de nadagen van zijn carrière. Dat moment zou sneller kunnen komen dan verwacht, want het contract van de aanvaller uit Bedum loopt aan het einde van dit seizoen af.



In gesprek met Sky Germany zegt Robben over zijn verbintenis bij Bayern München: "Ze hebben nog altijd geen contact met me opgenomen. Maar ik blijf daar heel relaxed onder: voor nu is het devies vooral fit blijven en resultaten boeken, daarna kijk ik wel of Rummenigge en Hoeness aankloppen."



Robben begint natuurlijk aardig op leeftijd te raken, maar de in de afgelopen interland tussen Oranje en Zweden konden we zien dat hij nog altijd op niveau kan presteren. Het lijkt er toch wel op dat Bayern hem nog wel een contractverlenging voor zal schotelen, maar in principe mag de Nederlander vanaf de maand januari van het volgende kalenderjaar met andere clubs praten. Het staat PSV en FC Groningen dus vrij om het te proberen bij Hans Robben, de vader en tevens zaakwaarnemer van de rechtsvoor.