Conte en Mourinho ruziÃ«n: hij kijkt te veel naar Chelsea

Manchester United won op woensdagavond in de Champions League met 0-1 van het Portugese SL Benfica, waar Chelsea op Stamford Bridge gelijkspeelde tegen het Italiaanse AS Roma. Oefenmeester José Mourinho kon het na afloop van het duel van de Red Devils niet laten om een sneer uit te delen.



The Special One vertelde namelijk aan de verzamelde pers: "Ik praat nooit over blessures. Andere managers huilen wanneer een speler geblesseerd is. Als ik wil klagen over zoiets, kan ik vijf minuten huilen, net als alle anderen." Conte werd gelijk op de sneer gewezen. "Als hij op mij doelt, dan is dit mijn antwoord: hij moet eerst denken aan zijn eigen team voordat hij aan anderen denkt. Mourinho kijkt vaak naar wat er gebeurt bij Chelsea, vorig seizoen ook. Hij moet kijken naar wat er bij zijn eigen team aan de hand is."



De Italiaan had een tijdje niet de beschikking over spelers als Alvaro Morata en N'Golo Kanté, waar bij Manchester United voetballers als Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic de ziekenboeg vullen.