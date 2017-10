'Hake staat niet achter persbericht FC Twente'

Het medium TC/Tubantia weet dat oefenmeester René Hake aangeslagen en geschokt is door zijn ontslag bij FC Twente. De Tukkers kwamen met een persbericht op de proppen waarin verteld werd dat 'we samen met René hebben besloten dat hij stopt als hoofdtrainer en verdergaat in een andere rol bij de club', maar dat is een andere lezing dan die van de trainer.



De coach kreeg op woensdagochtend een belletje van directeur Jan van Halst waarin hem medegedeeld werd dat hij niet meer verwacht werd op de club. Dat nieuws kwam rauw op zijn dak, maar ook de spelers hadden het naar verluidt niet verwacht. Van Halst vertelde wel: "Het is niet uit piëteit, maar het gaat ons om zijn inhoud en kwaliteit. René is een workaholic en een voetbalman. Het zegt veel over hem als liefhebber en het tekent zijn volwassenheid dat hij openstaat voor een andere functie."



Inmiddels heeft Twente al gesproken met Gertjan Verbeek. De oud-oefenmeester van AZ en Feyenoord liet daarover weten: "Dit soort gesprekken verloopt altijd goed. Twente heeft geïnformeerd of ik ervoor open sta om weer het veld op te gaan en of er belemmeringen zijn. Ik heb gezegd dat die er niet zijn en dat ik zin heb om weer aan het werk te gaan."