'Overmars sprak in augustus al met doelwit'

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Ajax zich in de aankomende winter wel weer bemoeien met de gekte op de transfermarkt. In de maand augustus van de afgelopen transferwindow sprak directeur spelerszaken Marc Overmars al met een doelwit van de Amsterdammers: Perr Schuurs. De speler van Fortuna Sittard heeft echter legio andere opties.



PSV, Ajax, Bayern München, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Schalke 04, Manchester City en Liverpool willen de jonge aanvoerder van Fortuna allemaal hebben. Zelf reageert Schuurs daar kort en krachtig op in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Ik geloof soms zelf niet wat ik meemaak. Want ik lees die berichten natuurlijk ook."



Op 17-jarige leeftijd is de verdediger al captain in Sittard. "Waarom de trainer (Sunday Oliseh, red.) mij aanvoerder maakte? Ik denk vanwege mijn mentaliteit en omdat ik kind van de club ben." Over zijn toekomstplannen zegt Schuurs vervolgens: "Natuurlijk wil ik naar de top, Engeland of Duitsland zou geweldig zijn. Maar ik heb geen haast. Ik speel tenslotte al bij de mooiste club ter wereld."