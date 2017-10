'Ajax krijgt aantrekkelijke aanbieding van BarÃ§a'

In het afgelopen seizoen zaten de scouts van FC Barcelona in de Johan Cruijff ArenA om Davinson Sánchez uit te lichten. Daarbij viel hun oog op de kompaan van de Colombiaan in het hart van de defensie: Matthijs de Ligt. In Catalonië geloven ze dat de Nederlander de toekomst van Barça kan zijn.



Momenteel hebben ze in het Camp Nou-stadion de beschikking over Javier Mascherano, Gerard Piqué en Samuel Umtiti. De eerstgenoemde begint echter behoorlijk op leeftijd te raken en zit vaak op de reservebank. Barça wil gaan verjongen en wat dat betreft komt de naam van De Ligt om de hoek kijken ... en misschien heeft de Primera División-grootmacht wel een hele mooie aanbieding voor Ajax.



De Spaanse media schrijven op donderdagmorgen dat de technische leiding in Barcalona snel wil handelen, omdat ook het Borussia Dortmund van oefenmeester Peter Bosz achter de diensten van De Ligt aanzit. Naar verluidt hopen de Catalanen Ajax te overtuigen met een miljoenenbod (20 tot 30 miljoen euro), met daarbij de garantie dat De Ligt eerst nog een seizoen uitgeleend wordt aan de Amsterdammers. In het seizoen 2018-2019 zou hij op huurbasis uit kunnen komen voor Ajax, waarna hij de overstap maakt.