Groep A: Blunder helpt United aan zege op Benfica

Manchester United heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de UEFA Champions League. Op bezoek bij Benfica won de Engelse club met 0-1. United staat nu met negen punten uit drie wedstrijden foutloos bovenaan in Groep A.



De Premier League-club had het lastige met de Portugezen. Pas ver in de tweede helft kwamen de bezoekers op voorsprong door een doelpunt van Marcus Rashford. De jonge voetballer werd daarbij wel flink geholpen door doelman Mile Svilar, die de bal over de doellijn liep.



Tegelijkertijd beleefde ook FC Basel een goede avond. De Zwitsers gingen op bezoek bij CSKA Moskou en wisten daar een 0-2 overwinning uit het vuur te slepen. Taulant Xhaka en Dimitri Oberlin maakten de treffers.



Uitslagen Groep A:



Benfica - Manchester United 0-1

CSKA Moskou - FC Basel 0-2