Eén van de mooiere affiches van vanavond is het treffen tussen Chelsea en AS Roma. De Engelsen verkeren niet in hun beste vorm, maar zijn wel op voorsprong gekomen op Stamford Bridge. Controleur David Luiz schoot al vroeg op erg fraaie wijze raak: Kevin Strootman en co op achterstand!





GOLAÇO DE DAVID LUIZ! pic.twitter.com/IpyFYL9zXr — Seleção Brasileira (@BrazilStat) 18 oktober 2017