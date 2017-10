Zulte-sterkhouder Derijck blikt vooruit op duel met Vitesse

Als Zulte Waregem punten wil pakken in de Europa League, dan moet het dat tegen Vitesse doen. De Eredivisionist mist immers vier sterkhouders en Timothy Derijck blikt vooruit.



De verdediger speelde in Nederland voor PSV, Feyenoord en ADO Den Haag. "Het wordt een blij weerzien maar we willen toch vooral winnen. We weten waarmee we bezig zijn en het is tijd om nu onze sterke punten te benutten en de zwakke punten weg te werken", zei hij aan Het Nieuwsblad.



Derijck verwacht een leuke pot voetbal. "Belgische teams spelen compacter en meer afwachtend, Vitesse zorgt altijd voor druk naar voor met snelle spelers, maar dat geeft ons net kansen. Het wordt zeker een leuke match voor de toeschouwers."