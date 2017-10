Nederlander in Azerbeidzjan: "Mis mijn kinderen wel.."

Afgelopen zomer koos hij ervoor om ADO Den Haag, dat hem best langer wilde behouden, te verruilen voor een avontuur in Azerbeidzjan: Dion Malone. Hij geniet bij Qabala FK, aan de Kaukasus.



"Tot nu toe heb ik geen spijt. Ik mis wel mijn kinderen. Ik merk met name dat mijn dochter van vier het lastig vindt. Misschien moet ik eerdaags voor het geluk van mijn kinderen kiezen, maar dat is nog niet aan de orde", vertelt Malone aan Omroep West.



"Het is wel grappig. Thuiswedstrijden voelen als uitwedstrijden. Ik woon op dit moment alleen in Azerbeidzjan. In het begin dacht ik: hoe ga ik dit volhouden? Maar op een gegeven moment heb ik mijn draai gevonden. Ze spreken hier Russisch en gebrekkig Engels", aldus Malone, die nog regelmatig contact heeft met Fons Groenendijk en ADO intensief volgt via internet, tot slot.