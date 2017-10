"Vitesse moet nu twee keer winnen"

Vitesse moet bij Zulte Waregem aan de bak om nog wat van het Europa League-avontuur te maken. "Willen we nog iets betekenen in de poule, dan moeten we nu twee keer op rij van hen winnen'', beseft trainer Henk Fraser tegenover AD/Sportwereld.



Vitesse en de Belgische nummer zeven verloren al twee keer. ze zullen dus aan de bak moeten om Nice en Lazio nog bij te kunnen halen. Volgens trainer Fraser is er dan ook maar één opdracht mogelijk. Dat zal wel moeten zonder wat steekhouders.



Tim Matavz is wegens priveredenen afwezig. Hij zal worden vervangen door de overal geflopte Luc Castaignos.