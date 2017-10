"Je denkt toch niet dat Van Halst zijn consequenties trekt"

Johan Derksen vindt het een schande dat Rene Hake aan de kant is gezet bij FC Twente. Hij wijst met de vinger naar Jan van Halst, die er een potje van maakt. Derksen deed zijn verhaal bij RTV Drenthe.



"Als trainer heeft hij het niet eens zo slecht gedaan. Hake is zoals bijna alle trainers afhankelijk van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft. Nu is Jan van Halst door gebrek aan gewicht omhoog gevallen en hij regelt alles bij FC Twente. Van Halst heeft dertien spelers gehaald en niet één voegt iets toe. Je denkt toch niet dat hij zijn consequenties trekt? Nee, Hake is de lul. Voor de kerst is Gert Jan Verbeek de nieuwe trainer."