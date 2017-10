PSV legt grootste talent van Tsjechië voor drie jaar vast

Michal Sadilek heeft een driejarig contract getekend bij PSV. De achttienjarige Tsjech is jeugdinternational van zijn land en een aanstormend talent. Hij maakt al twee jaar deel uit van de jeugdopleiding.



In 2015 kwam Sadilek op huurbasis over van FC Slovacka, om hem een jaar later vast te leggen. Nu heeft de Tsjech voor drie jaar getekend. "Ik hou van deze club, ik ben heel blij dat ik vandaag mag verlengen”, begon hij bij zijn eerste contract tegenover PSV TV.



“Ik heb sinds mijn komst veel geleerd, maar vind dat mijn Nederlands nog beter kan. Binnen twee of drie jaar wil ik in dit stadion kunnen spelen.” Een klein jaar geleden debuteerde Sadilek bij Jong PSV en hij is ook gekozen tot grootste talent van Tsjechië tot 17 jaar.