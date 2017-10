Topkandidaat bij FC Twente? "Ben nog niet gevraagd"

Veel aanhangers van FC Twente zien maar wat graag Fred Rutten terugkeren naar Enschede. René Hake is aan de kant gezet als hoofdtrainer, dus er is nu plek voor een opvolger.



"Je moet eerst worden gevraagd, en dan kun je over dingen na gaan denken. Maar ik ben niet gevraagd’’, aldus Rutten tegenover TC/Tubantia. Wel liet hij onlangs al optekenen open te staan voor een mogelijke terugkeer bij Twente.



Een andere topkandidaat lijkt Gertjan Verbeek. Hij heeft wel oren naar de functie, maar van allebei is het bekend dat ze liever niet gaan samenwerken met Jan van Halst.