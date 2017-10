"Ik hoop dat Sneijder er klaar voor is"

De kleine middenvelder Wesley Sneijder heeft het nog altijd heel erg lastig bij OGC Nice. De Nederlander kwam in Frankrijk binnen met een conditieachterstand en heeft als resultaat daarvan nog maar bijzonder weinig speelminuten gemaakt voor zijn nieuwe club. Op donderdagavond komt hij vermoedelijk wel in actie.



Voetbal International citeert oefenmeester Lucien Favre namelijk: "Sneijder heeft goede trainingen afgewerkt. Ik denk dat hij bij de selectie zal zitten. Ik hoop dat hij er klaar voor is en dat ik denk ik ook wel."



Vervolgens gaat de Zwitser in op de situatie van spits Mario Balotelli. De goalgetter heeft al vijf doelpunten gemaakt in zes gespeelde wedstrijden voor Nice, maar hij is nog altijd niet in beeld bij het nationale elftal van Italië. Dat steekt Super Mario. "Mario is een zeer belangrijk wapen. En de beste manier voor hem om bij het nationale elftal te komen, is door te schitteren bij ons."