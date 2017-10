Ook volgende oefentegenstander Oranje bekend

We wisten al dat het Nederlands elftal het in november op zou nemen tegen het nationale team van Schotland, maar nu heeft de KNVB ook de volgende oefentegenstander van Oranje gestrikt. Op 9 november aanstaande spelen de mannen van bondscoach Dick Advocaat een potje tegen het nationale elftal van Roemenië.



Voetbal International schrijft: "Oranje oefent in navolging op de oefeninterland tegen Schotland op 9 november ook tegen Roemenië. De vriendschappelijke wedstrijd tegen de Roemenen staat op 14 november op het programma. Het is allerminst de eerste keer dat de landen elkaar treffen. Nederland en Roemenië hebben een rijk verleden qua onderlinge ontmoetingen. Al dertien keer speelden ze tegen elkaar. Roemenië won slechts één keer, Nederland negen maal. Het werd drie keer gelijk, telkens met aan het eind de brilstand op het scorebord."



Het blad gaat verder: "De laatste onderlinge ontmoetingen vonden plaats in de WK-kwalificatie voor het wereldkampioenschap in Brazilië in 2014. Onder het bewind van Louis van Gaal won Oranje beide affiches met dikke cijfers. In Boekarest werd het 1-4, in Amsterdam 4-0. Beide landen plaatsten zich onlangs definitief niet voor het WK 2018 in Rusland. Nederland werd derde in zijn poule achter Zweden en Frankrijk, Roemenië eindigde op dezelfde plek in zijn groep achter respectievelijk Denemarken en Polen."