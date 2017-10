Bergwijn: namen geïnteresseerde clubs strelen me niet

In het afgelopen seizoen waren de prestaties van vleugelspits Steven Bergwijn bij PSV op zijn minst wisselvallig te noemen. Deze voetbaljaargang komt de jongeling echter steeds meer bovendrijven en dat hebben ook clubs als Tottenham Hotspur en Southampton in de gaten. Bergwijn is echter helemaal niet bezig met de volgende stap.



In gesprek met Voetbal International zegt hij: "Mijn zaakwaarnemer houdt het weg van me en de namen van geïnteresseerde clubs in de media strelen mij dus ook niet. Ik focus me op PSV, ik denk helemaal nog niet aan de volgende stap. Ik vind wel dat dit het jaar van mijn definitieve doorbraak moet worden." Volgens Bergwijn springt PSV op de juiste manier met hem om. "Zij hebben vanaf de eerste dag een plan met me gehad en daar zijn ze niet van afgeweken. Uiteindelijk moet ik het dan bewijzen."



Dit seizoen is hij voor het eerst een vaste basisspeler in Eindhoven. "Als je het goed doet, krijg je bij PSV de kans. Die heb ik gepakt. Het is heerlijk om voorin bij PSV te spelen dit seizoen. We scoren makkelijk en dat geeft iedereen vertrouwen."