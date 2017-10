Met het mislopen van het WK in Rusland en het afscheid van aanvoerder Arjen Robben, breekt voor het Nederlands elftal een nieuw tijdperk aan. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op de twintigers uit de buitenlandse topcompetities.



Denk daarbij aan namen als Daley Blind, Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en ... Memphis. "Ik wil belangrijk zijn in de nieuwe fase bij Oranje", zegt hij in gesprek met Voetbal International.



"Dat is mijn streven. Ik hoop echt dat we met z’n allen een positievere sfeer rond het Nederlands elftal kunnen creëren. We gaan momenteel door een moeilijke periode, we zijn niet meer het Nederlands elftal van een paar jaar geleden. We hebben nu veel jonge spelers en die hebben steun nodig. Kijkend naar de toekomst van Oranje heb ik goede hoop. We zullen als team sterk moeten staan, het liefst met heel het land achter ons. Zodat we weer kunnen gaan bouwen aan iets moois."