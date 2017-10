Go Ahead tegen Jong-teams: "Dat is dus competitievervalsing"

Go Ahead Eagles-voorzitter Edwin Lugt zoekt in aanloop naar het duel met Jong Ajax bewust de confrontatie met de beloftenteams in de Jupiler League. Nog altijd verzet hij zich tegen de zogenaamde Jong-teams.



Zijn club ontvangt vrijdag Jong Ajax om een week later Jong AZ in Deventer te begroeten. "Ik blijf van mening dat deze ploegen niet thuishoren in de Jupiler League. Steeds meer clubs steunen ons ook in dat standpunt. De beloften werken competitievervalsing in de hand en het argument dat het goed is voor het Nederlands voetbal , snijdt ook geen hout", vertelt hij in Voetbal International.



Jong PSV speelde eind september in vier dagen tijd twee wedstrijden, verduidelijkt Lugt. Hij tovert de beide opstellingen van de Eindhovenaren boven tafel. "Tegen NEC spelen ze met 3-3 gelijk, van FC Den Bosch verliezen ze - met acht nieuwe spelers in de basis - opeens met 5-0. Dat is dus competitievervalsing. Bij beloftenteams heb je geen idee wat je tegenover je krijgt. Slechte zaak."