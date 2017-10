'Bergwijn zou zomaar een gevalletje Mertens kunnen worden'

Bij PSV moet Steven Bergwijn dit seizoen toch wel echt gaan doorbreken. De jonge aanvaller stelde vorig seizoen nog wat teleur, maar is nu goed begonnen. Aad de Mos is lyrisch over hem.



"Steven Bergwijn zou zomaar een gevalletje Dries Mertens kunnen worden in de toekomst. Wat dat betreft is hij nu bij Phillip Cocu in goede handen. Die geeft hem vertrouwen en dat is belangrijk. Want Bergwijn wordt alleen maar beter als hij heel veel minuten maakt. Die kans krijgt hij nu", vertelt De Mos in Voetbal International.



"Ik vind hem een ideale speler voor het huidige moderne voetbal. Hij staat namelijk niet op één plek voorin, hij kan op alle posities uit de voeten. Bij PSV is het heerlijk voor hem, want daar rouleren ze in de aanval naar hartenlust. Ideaal voor Bergwijn en lastig te bespelen voor de tegenstanders. Bergwijn is snel, technisch vaardig, hij kan goed afronden en hij zit goed in elkaar. Kijk maar eens goed naar dat ING-reclamespotje waarin hij voorkomt. Als je in zijn ogen kijkt, weet je genoeg. Bergwijn is betrouwbaar, zowel voor zijn teamgenoten als de trainer. Hij is bereid hard te werken voor het team en mee te verdedigen. Deze jongen heeft kwaliteit, dat kun je aan alles zien."