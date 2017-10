"Als de transferwindow weer open is, zie ik wel wat er komt"

Milot Rashica doet het momenteel uitstekend bij Vitesse. De aanvaller liet ook zijn goede spel zien tegen Lazio Roma en pakte daarmee een best wel breed podium. Zelf blijft Rashica echter nuchter en vooral denken aan wat goed is voor Vitesse.



"We speelden allemaal goed en die wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen. Daarvoor hebben we ook de kansen gekregen. Wat ik die wedstrijd heb laten zien, probeer ik elke keer te brengen", vertelde Rashica aan De Telegraaf.



Over een transfer denkt de aanvaller nog niet na. "Natuurlijk is dat leuk om te horen. Maar ik ben gewoon speler van Vitesse en doe alles om met mijn club een zo goed mogelijk seizoen af te werken. Als de transferwindow weer open is, zie ik wel wat er op mijn pad komt. In januari kijken we weer wat het beste is voor Vitesse en voor mij."