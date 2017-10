Feyenoord-goalgetter foetert: "Balen? Wat denk je zelf"

Waar trainer Giovanni van Bronckhorst, veel spelers en verslaggevers vonden dat Feyenoord goed voor de dag was gekomen tegen Shakhtar Donetsk, was Steven Berghuis een andere mening toegedaan. Hij baalde.



"Balen? Wat denk je zelf?", foeterde hij bij Veronica. "We hebben twee tikken gehad en nu wilden we onszelf laten zien. We wilden ons meten met die gasten en het zat er echt in om een resultaat te halen. We zaten er lekker in en het publiek stond er vol achter. Helaas..."



"Je staat nu op dit podium en dan wil je het laten zien. We maken wel stapjes als team." Berghuis zorgde vroeg voor 1-0, maar het werd alsnog 1-2. "Die gasten hebben echt kwaliteit. Echt top."