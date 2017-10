Besiktas blijft perfect; Leipzig gooit strijd open

Besiktas kan de volgende ronde in de Champions League al ruiken. De Turken wonnen voor de derde keer op rij. Daarachter is het spannend wie er tweede gaat worden in groep G.



Besiktas leek vroeg te scoren alleen de treffer van Ryan Babel werd discutabel afgekeurd wegens buitenspel. Falcao zorgde daarop voor 1-0 namens AS Monaco, maar twee treffers van Tosun brachten Besiktas naar negen uit drie.



In Leipzig was het met name voor rust feest. Vijf goals werden verdeeld tussen RB Leipzig en Porto met een 3-2-voorsprong voor de Duitsers. In de tweede helft had Leipzig de kansen om verder weg te lopen, maar hielden de zege vast. Hierdoor komt de debutant op vier punten, waar Porto op drie blijft steken. Monaco is hekkensluiter met een punt.