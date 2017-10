Mokerslag voor Bosz na gestuntel; Real en Spurs delen

Peter Bosz heeft een probleem. Bij Apoel Nicosia werd er opnieuw niet gewonnen waardoor de Champions League al klaar lijkt.



Madrid en Tottenham gingen gelijkop in de eerste helft, waarin de Engelse formatie uit voorsprong kwam. Harry Kane werd bediend en via het been van Varane was het 0-1. Op slag van rust kreeg Madrid een penalty en daaruit maakte Cristiano Ronaldo gelijk. Na de onderbreking leek Kane opnieuw voor de voorsprong te zorgen, maar hij schoof opvallend genoeg naast.



Borussia Dortmund moest absoluut winnen op Cyprus, maar kwam in de problemen. Geblunder achterin gaf Poté de kans om voor 1-0 te zorgen namens Apoel Nicosia. Het was alleen weer snel gelijk via Papastathopoulos. Hij passeerde de invaller voor Boy Waterman, die met een schouderblessure naar de kant moest .