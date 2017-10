Promes helpt Spartak; monsterzege Liverpool

Quincy Promes en Spartak Moskou hebben de kans levend gehouden om de Champions League groepsfase te overleven. De Russen wonnen namelijk op eigen veld met 5-1 van Sevilla.



Promes kopte al vroeg de 1-0 binnen, gevolgd door de gelijkmaker van Kjaer. In de tweede helft liep Spartak alsnog weg naar 4-1 via Melgarejo, Luiz Adriano en Gloesjakov. Promes gaf twee assists en maakte in blessuretijd de 5-1. Daardoor komt Spartak op vijf punten, waar Sevilla op vier blijft staan.



De Spanjaarden zijn nu ook ingehaald door Liverpool. The Reds verpulverden Maribor met 0-7 door goals van Fermino, Salah (beiden twee keer), Oxlaxe-Chamberlain, Alexander-Arnold en Coutinho. Ook Liverpool staat nu op vijf punten, met Maribor als hekkensluiter met slechts één punt.