Feyenoord kan ook tegen Shakhtar geen vuist maken

Feyenoord heeft ook tegen Shakhtar Donetsk geen goed resultaat weten neer te zetten. Ondanks een vroege voorsprong en een rode kaart werd het toch 1-2.



Feyenoord begon furieus, had al op voorsprong moeten komen via Boetius, voor Berghuis een ketser afstrafte. Daarna nam Shakhtar het duel over en wist met één steekpass Bernard te bedienen. Een vloeiende aanval werd eveneens afgerond door Bernard, waardoor Donetsk eenvoudig leek te gaan winnen. Een tweede gele kaart voor Rakytskyj bracht een kwartier voor tijd de spanning toch terug. Alleen Michiel Kramer kon in blessuretijd in de buurt komen van de gelijkmaker.



Manchester City walste over Napoli heen en maakte snel 2-0 via Sterling en Jesus. De Bruijne raakte nog de lat, voor de Italianen tot twee keer toe een penalty kregen. Dries Mertens miste, maar Diawara schoot een kwartier voor tij wel raak. Daar bleef het bij.