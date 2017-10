Feyenoord-spits: Als we zo blijven spelen, is er veel mogelijk

De talenten van Feyenoord gaven in aanloop naar de wedstrijd van de hoofdmacht van Feyenoord al het goede voorbeeld. Feyenoord onder 19 droogde de leeftijdgenoten van Sjachtar Donetsk namelijk met 4-0 af en dat stemde spits Dylan Vente tevreden.



De spits had een groot aandeel in de overwinning door twee goals te scoren. "Dat ik zelf twee keer trefzeker was, is ook mooi, al hoefde ik bij het laatste doelpunt alleen maar tegen de bal aan te lopen. Dat was een goede voorzet van Joël Zwarts", vertelt de aanvaller na afloop van de wedstrijd.



De afgelopen weken zat Vente bij Champions League-wedstrijden bij de selectie van de hoofdmacht. Daarom kon hij dinsdag pas debuteren in de Youth League. Vente: "Het is een mooi podium en leuk dat ik daar nu ook heb gespeeld. Het belangrijkste blijft dat we hebben gewonnen. Alles ligt nog open in de poule. We hebben nog zicht op de tweede plaats waardoor we kunnen overwinteren. Als we blijven spelen zoals vandaag, is er veel mogelijk."