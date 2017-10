Vernietigend rapport over Klaassen: "Leek een goede aankoop.."

Everton nam afgelopen zomer Davy Klaassen over van Ajax. De middenvelder zorgde voor hoge verwachtingen met zijn staat van dienst in Amsterdam, maar valt tot dusver enorm tegen.



Zo bleef hij afgelopen weekend tegen Brighton (1-1) 90 minuten op de bank zitten, naast coach Ronald Koeman. "Waar is het misgegaan? De Ajax-aanvoerder kwam met hoge verwachtingen naar Everton. Ervaren, maar jong genoeg om zichzelf te verbeteren. Hij leek een goede aankoop en klaar voor een mooi seizoen onder Koeman", schrijft het gerenommeerde Sky Sports in een rapport over de Nederlander.



"Twee maanden en 190 Premier League-minuten later is Klaassen afgeschreven. Een speler die door Johan Cruijff in hetzelfde rijtje als Toni Kroos en Xavi werd geschaard, wordt nu een complete mislukking genoemd door Joey Barton. Voor Klaassen is aan de bal komen een probleem. Zonder tijd en ruimte, doet hij er weinig mee."



Het medium hamert op het feit dat Klaassen tot dusver nog maar één schot op doel produceerde. "Eén keer. De verklaring die werd gegeven voor het zekere slagen van Klaassen zijn nu zijn zwakke punten. Het tempo van de Premier League is een voor de hand liggende reden voor zijn tegenvallende spel, maar ook in de Europa League kan hij het niet laten zien", aldus Sky Sports tot slot.