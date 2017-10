De 11 namen bij Feyenoord en Shakhtar: Enorme verrassingen!

Feyenoord speelt vanavond tegen Shakhtar Donetsk, in de eigen Kuip. Een nederlaag zou al zo goed als Europese uitschakeling betekenen, en dus moeten de Rotterdammers volle bak.



Een enorme meevaller hiervoor is een basisplaats voor Nicolai Jörgensen. De topschutter zet daarmee de volgende stap in zijn revalidatie. Het terugkeren van de Deen aan de aftrap kost Sam Larsson zijn basisplaats: Jean-Paul Boëtius is immers linksbuiten nu.



Verder verrast coach Giovanni van Bronckhorst met een basisplaats voor Bart Nieuwkoop. Sofyan Amrabat verhuist terug naar het middenveld, en dat gaat dan weer ten koste van Jens Toornstra, die gepasseerd is.



Jerry St. Juste en Sven van Beek vormen het centrale duo, nu Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden én Renato Tapia geblesseerd zijn.



De opstellingen: