Ajacied Van de Beek daagt Feyenoord-fans uit

Komend weekend gaat Ajax op bezoek bij Feyenoord: de grote rivaal. Wat wacht is een cruciaal duel in een volgeladen en uitzinnige Kuip.



"Het is toch fantastisch als iedereen je uitscheldt en tegen je is. Daar krijg ik wel een boost van, dat heeft iedereen bij ons denk ik wel", blikt Ajacied Donny van de Beek vooruit met Goal.com.



De middenvelder heeft vertrouwen in een zege. "Als we ons eigen spel spelen heb ik er alle vertrouwen in." Of het een voordeel is dat Feyenoord nog Champions League-voetbal op het programma heeft? "Dat kan, maar dat hoeft niet per se. We moeten gewoon zorgen dat we zondag fit en scherp zijn en dan kunnen we er gebruik van maken."



Aangezien Ajax Europees niet in actie komt, zijn de trainingen wat pittiger geworden. "Vorig jaar moesten we wat meer rekening houden met alle wedstrijden die we doordeweeks speelden. Maar dat hoeft nu dus niet."