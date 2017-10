FIFA 2018: Deze spotgoedkope Spaanse topper móét je kopen

Het meest populaire deel van FIFA is ook in de huidige editie weer de gameplay Ultimate Team. Daarin is het een kunst om de beste spelers voor een spotprijs op te pikken.



Wat dat betreft mag je een koopje als Roque Mesa absoluut niet laten liggen. Kenners op het gameforum Reddit noemen de Spanjaard van Swansea City als een 'must buy' omdat hij 'overpowered' is, en absoluut niet duur. Voor nog geen 1000 muntjes heb je Mesa al in je team.



En dat voor iemand met een rating van 82. Door hoge beoordelingen voor passing, verdedigen en fysiek lijkt Mesa de ideale controleur op jouw middenveld.





Screenshot: Futhead.com.





Roque Mesa is an absolute must in FIFA 17. He literally intercepts everything. Never getting rid of the fella! — Dan (@D8nnyJ) 4 oktober 2017

@la5ty Re: The Roque Mesa tip in your recent video. He's just a trooper isn't he? Best value player I've used this FIFA, hands down. — BluePapaBear (@TheBluePapaBear) 3 oktober 2017

Renato Sanches and Roque Mesa in the midfield on FIFA is probably lit. — Chase Bööööö-tig (@ChaseRuttig) 2 oktober 2017

Roque Mesa is actually so good in FIFA. — Aaron🎯 (@_FalseNineRole) 1 oktober 2017