Captain van 'te agressief' ADO legt schuld bij scheidsrechters

ADO Den Haag is in de Eredivisie tot dusver bij uitstek de ploeg die de meeste kaarten pakt: al achttien keer kreeg een speler van die club geel, en twee maal werd zelfs de rode prent getoond voor een Hagenaar.



Maar captain Aaron Meijers toont zich namens zijn ploeg allerminst schuldbewust. "Ik heb één keer geel gehad voor het wegschieten van de bal en één keer voor praten. Dat zijn gewoon heel domme kaarten. Ik vind wel dat scheidsrechters iets meer inlevingsvermogen mogen hebben. Zelfs de aanvoerder mag niets meer zeggen, dat vind ik wel lastig", reageert Meijers in het Algemeen Dagblad.



"Ik heb liever dat de scheidsrechter een keer tegen mij houd je bek zegt, dan dat hij meteen met die kaarten staat te strooien."



Eventuele schorsingen zullen geen al te groot probleem zijn, denkt de vleugelverdediger. "We hebben veel spelers op de bank die eigenlijk ook basisspeler zijn. Dus dat moeten we kunnen opvangen. Wat dat betreft maak ik me er niet heel erg druk over, maar schorsingen zijn nooit ideaal."