Ajax onder vuur: "Behandelen deze eigen speler schandalig"

Hij wordt sinds zijn terugkeer bij Ajax, na een huurseizoen bij Norwich City, eigenlijk constant flink bekritiseerd. Als linksback voegde Mitchell Dijks behoudens zijn verschrikkelijke voorzetten niets toe. Maar nu wordt hij toch ietwat in bescherming genomen.



Het feit dat Dijks plots bij Ajax mocht/moest blijven afgelopen zomer, en hij enkele weken later toch weer bij de beloftes meespeelt, zit veel fans dwars. Daar kwam bovenop dat hij gisteravond na het Jupiler League-duel met Jong Ajax tegen Almere City een mediaverbod kreeg omdat hij ontevreden is.



De supporterssite Ajax Life schreef er al een blog over. "Ik weet ook wel dat hij eigenlijk niet goed genoeg is voor Ajax. Dat weet Ajax zelf ook en ja, dat had Dijks misschien zelf ook moeten weten. De linksback speelt tijdelijk bij gebrek aan beter. Zo simpel is het. Dat is de linksback natuurlijk geen seconde aan te rekenen. Ajax had z’n huiswerk weer eens niet af. Keizer wist dat en hield Dijks erbij. Zolang hij nodig was. (...) Hij verdient al met al meer waardering dan hoongelach", valt er onder meer in te lezen.



En op Twitter is de kritiek op de behandeling van Ajax ook fors.



Een greep uit de reacties:



De behandeling van Dijks door Ajax is echt weer ongekend. — Jona (@jonagold__) 17 oktober 2017

Naïef van Dijks zelf inderdaad, maar dat is nog geen reden om hem zo te behandelen alsof hij opeens grof vuil is? — Joostvd (@Joost_vD) 17 oktober 2017