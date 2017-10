'Sergio Ramos eist bij Real-bestuur: koop deze Barça-speler'

Niet veel spelers hebben in hun carrière voor zowel Real Madrid als FC Barcelona gespeeld. Nog minder maakten de directe overstap tussen de twee rivalen. Maar mogelijk gaat zich er komende zomer iemand aan wagen.



Althans, als het aan Sergio Ramos ligt moet dat gaan gebeuren. Hij heeft namelijk bij het Real-bestuur aangegeven dat er koste wat kost een poging gewaagd moet worden bij het grote talent Jose Arnaiz van de Catalanen, zo schrijft El Diario Gol.



De 22-jarige Arnaiz transfereerde vorig jaar nog voor ruim 3 miljoen euro van Real Valladolid naar Barça B, maar staat nog altijd in de schijnwerpers van diverse Liga Santander-clubs. Real zou er dus een zijn, want volgens het genoemde medium is ook preses Florentino Perez overtuigd van de kwaliteiten van Arnaiz, een technisch vaardige rechtsbuiten.



Bovendien maakt het feit dat hij voor de komende drie jaar nog over een ontsnappingsclausule van 'slechts' 20 miljoen euro beschikt, hem nog aantrekkelijker voor eventueel geïnteresseerde clubs.





Valverde usually speaks with Lopez (B team coach) and the name of Arnaiz is on the table. He will have a chance against Real Murcia. [sport] pic.twitter.com/NlPL3ZdaIB