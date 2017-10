Fraser bevestigt enorme domper betreft opstelling tegen Zulte

Vitesse zal er donderdagavond alles aan moeten doen om het Belgische Zulte-Waregem te verslaan, wil het nog een rol van betekenis blijven spelen in de Europa League.



De belangen zijn dus enorm, en dus komt het nieuws dat spits Tim Matavz niet inzetbaar is vanwege privé-problemen keihard aan in Arnhem. Luc Castaignos zal hem vervangen. "Anders had ik de boel laten staan. Tim heeft krediet en is onze topscorer. Maar ik heb vertrouwen in Luc. Hij heeft al minuten gemaakt. Nu begint hij. Hij mag het laten zien", reageert coach Henk Fraser in het dagblad De Gelderlander.



"Castaignos heeft lang niet gespeeld. Dat zie je terug in een gebrek aan ritme. Dit is een mooi moment voor hem. Een uitwedstrijd met meer ruimte ligt hem misschien wel." De oud-Feyenoorder zelf reageert: "Ik moest geduldig zijn. Nee, het heeft me allemaal niet te lang geduurd. Alles gebeurt zoals het moet gebeuren. Tim doet het gewoon goed. Ik moet nu mijn kans pakken."



Navarone Foor (knieklachten) wordt 'uit voorzorg gespaard'. De aftrap donderdag is om 19:00 uur. Net als Vitesse verloor ook Zulte beiden duels tot dusver, tegen SS Lazio en OGC Nice.