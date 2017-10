"Behoorlijk gek als Rutten nu 'ja' gaat zeggen tegen FC Twente"

Fred Rutten is de afgelopen tijd meermaals gelinkt aan een terugkeer bij FC Twente. De voetbaltrainer zou als technisch directeur aan de slag moeten gaan in de Grolsch Veste, waardoor Jan van Halst meer tijd kan spenderen aan de commerciële taken. Vooralsnog blijft het echter stil.



Rutten zelf staat open voor een comeback, maar de clubleiding heeft nog niet toegehapt. "Ik kan me dat niet voorstellen", reageert clubwatcher Leon ten Voorde in Natafelen. Valentijn Driessen beaamt dat. "Die gaat niet samenwerken met Jan van Halst."



Ten Voorde begrijpt er echter weinig van. "In de regio zijn er heel veel mensen met heel veel kwaliteit en die zijn het afgelopen anderhalf jaar nooit benaderd door de club. Niet eens voor een kop koffie. Daar snap ik dus niets van. Ga met iemand die zo dicht op de club zit en in de regio woont, gewoon een kop koffie drinken als ik Jan van Halst was geweest. Ga met hem sparren, Jan is nieuw in het vak."



Jeroen Elshoff adviseert Rutten om niet voor FC Twente te gaan. "Als je ziet wat er nu bij de KNVB speelt, lijkt het me ook behoorlijk gek als Fred Rutten nu 'ja' gaat zeggen tegen FC Twente."