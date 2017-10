Jörgensen: "Dat wordt nu echt nog niet beslist"

Nicolai Jörgensen viel afgelopen zaterdag in bij landskampioen Feyenoord, dat tegen PEC Zwolle bleef steken op 0-0. Ondanks het dure puntenverlies kon de Deense spits tóch genieten.



"Dat publiek hier blijft me verbazen", aldus Jörgensen, die de Feyenoord-supporters bijna liet jubelen, tegenover Voetbal International. "Ik had echt het idee dat ik wel moest scoren, dat lukte ook bijna, geen idee hoe die keeper (Diederik Boer, red.) de bal eruit hield. Volgens mij weet hij het zelf ook niet."



Een zuur resultaat dus, zeker omdat koploper PSV opnieuw won. Een goed resultaat tegen aartsrivaal Ajax is dan ook nodig. Jörgensen: "Het seizoen is nog zo lang, dat wordt nu echt nog niet beslist. Vorig seizoen begonnen we met een geweldige reeks, aan ons zo'n reeks nu verderop in het seizoen neer te zetten."