'Neymar ontvangt fraaie bonus bij Gouden Bal-winst'

Neymar verruilde FC Barcelona afgelopen zomer voor een lucratief contract bij Paris Saint-Germain. In deze verbintenis blijkt ook ruimte voor die ene doelstelling: de Gouden Bal.



Neymar verliet Barça om zich meer in de schijnwerpers te kunnen manifesteren en de Gouden Bal speelt daarbij een belangrijke rol. Mocht de Braziliaan erin slagen om Lionel Messi én Cristiano Ronaldo achter zich te houden, dan gaat PSG hem belonen met een fraaie bonus. Het gaat volgens Le Parisien om drie miljoen euro.



De steraanvaller ligt tot medio 2022 vast in Parijs. Neymar hoopt tijdens deze periode de Gouden Bal toe te mogen voegen aan zijn erelijst, al geldt hij niet als favoriet om deze prijs dit jaar al te bemachtigen. In 2015 wist Neymar het podium al wel te halen.