Eindelijk weer goed nieuws voor Karsdorp

Rick Karsdorp zou deze week eindelijk kunnen debuteren voor AS Roma. De oud-Feyenoorder is opgenomen in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea.



Karsdorp stapte in de zomer over naar de Romeinen, maar door medische ingrepen kwam hij vooralsnog geen minuut in actie. De teamgenoot van Kevin Strootman hoopt in Londen op speeltijd. Afgelopen weekeinde zat de rechtsback al op de bank tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Napoli (0-1).



In Groep C van de Champions League staat Chelsea na twee duels op zes punten, waar AS Roma met vier punten tweede staat. Atlético Madrid staat met één schamel punt op plek drie. Quarabag FK sluit de groep met vooralsnog lege handen.





SQUAD LIST 📋 Strootman available for Chelsea clash...



➡️ https://t.co/cTz8jPaRuH pic.twitter.com/6tH94HQpMS — AS Roma English (@ASRomaEN) October 17, 2017