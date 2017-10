Lasse Schöne heeft tijdens zijn Ajax-periode de nodige pieken en dalen meegemaakt. Meermaals werd de Deense middenvelder op de bank gezet, maar uiteindelijk wist hij ook telkens weer een basisplaats te veroveren.



Schöne reageert in het Algemeen Dagblad op zijn situatie in Amsterdam. "Ik kan wel iets toevoegen aan dit elftal. Op mijn oude dag werk ik hard en pak ik ballen af. Ik kan de rust bewaren. De trainer heeft dat vorig seizoen ook gezien en weet wat ik kan", zo luidt zijn statement.



De routinier vervolgt: "Ben blij dat hij weer bij mij is uitgekomen. Ik houd er wel van om me in het elftal te vechten. Een verklaring heb ik er niet voor dat ik de trainers blijkbaar altijd opnieuw moet overtuigen."