De politie verwacht deze week een aantal aanhoudingen te kunnen verrichten naar aanleiding van VVV-Venlo - PSV (2-5). Supporters van de Limburgers maakten zich zondag schuldig aan racisme.



Na afloop van het duel in De Koel werden een aantal PSV-spelers racistisch bejegend door een groepje VVV-supporters. Er klonken oerwoudgeluiden en verdediger Joshua Brenet werd zelfs uitgemaakt voor 'kankerneger'. Voor de politie was dat aanleiding om er direct al bovenop te zitten.



Na het bestuderen van de filmpjes zijn er een aantal duidelijke verdachten in beeld. "Nu moeten we alleen de identiteit nog achterhalen", zo laat de politie weten aan L1. VVV-Venlo distantieerde zich van het wangedrag van deze supporters en bekijkt of er stadionverboden kunnen worden opgelegd.