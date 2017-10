'Speler vertelt familie: verveel me bij FC Groningen'

Aanvaller Mimoun Mahi hoort een voortrekkersrol te vervullen bij FC Groningen, maar de laatste tijd komt dat er niet echt uit. In de afgelopen zomer wilde de voorhoedespeler eigenlijk al vertrekken, maar toen lieten de Groningers hem niet gaan. Het gevolg: Mahi voelt zich verveeld in het Noordlease Stadion.



In de voorbije twee transferperiodes werd de 23-jarige aanvaller veelvuldig gelinkt aan een vertrek, maar de interesse wilde zich keer op keer niet echt concretiseren. Het gevolg daarvan is wel dat Mahi zich niet meer op zijn plek voelt bij Groningen. Dat zou hij volgens het medium Al Mountakhab verteld hebben aan zijn familieleden en naar verluidt gaat het om een 'verveeld en verzadigd' gevoel.



In Marokko gelooft men er heilig in dat de aanvaller nog dit seizoen aan de slag kan gaan in Engeland. Stoke City, West Ham United (Premier League) en Leeds United (Championship) zouden nog altijd belangstelling hebben.