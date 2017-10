"Isimat mag je gerust een plaatsje op de bank geven"

Verdediger Nicolas Isimat-Mirin vertolkte in het competitieduel tussen PSV en VVV-Venlo een negatieve hoofdrol door een penalty te veroorzaken. Oud-voetballer Jan Poortvliet vindt dat oefenmeester Phillip Cocu van de Eindhovenaren over moet gaan tot maatregelen. De Franse stopper zou wat hem betreft een tijdje moeten banken.



Poortvliet vertelt aan PSV Inside: "Isimat mag je rustig een plaatsje op de bank geven hoor. Maar dat verwoordde Phillip (Cocu, red.) na de wedstrijd meteen goed. PSV loopt op schema en de voorsprong op de naaste belagers geeft vertrouwen."



De oud-PSV'er toont zich wel tevreden over de prestatie van spits Luuk de Jong. "Positief is dat Luuk de Jong fris oogt en als dat doelpuntje komt dan is hij los. De invalbeurt van Mauro is heerlijk, dat geeft vertrouwen en spirit naar de andere jongens toe. Pereiro gaat ook alleen maar beter spelen. Ik zou hem laten staan want die jongen heeft echt iets extra."