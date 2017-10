"Er is niemand die opstaat en de boel meeneemt"

Vitesse had in het afgelopen weekend de mogelijkheid om de top drie binnen te stormen in de Nederlandse competitie, maar de mannen van oefenmeester Henk Fraser lieten die kans liggen door gelijk te spelen tegen Heracles Almelo. De coach vertelt nu dat hij dat maar wat jammer vindt.



In gesprek met de Gelderlander vertelt Fraser dat hij zogenaamde karakterjongens mist bij Vitesse. "Je moet energie uitstralen. Neem de wedstrijd tegen Heracles. Dan is er niemand die opstaat en de boel meeneemt." Wat dat betreft steekt hij de hand ook in eigen boezem. "Willem van Hanegem is mijn voorbeeld. Die straalde altijd rust uit. Ik ben niet van dat schreeuwen en springen aan de zijlijn. Maar het is blijkbaar toch nodig. Ik zal wat vaker uit mijn plaat moeten gaan om het beoogde effect te sorteren."



De Arnhemmers hadden tweede kunnen staan, maar staan vierde in de Eredivisie. "Het is niet zaligmakend, maar ik ben daar wel een beetje misselijk van. De waarde van de tweede plek was een goed gevoel. Maar we staan waar we horen te staan."