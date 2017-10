Iedereen is verliefd op nieuwe voetbalschoenen Rooney

Het gaat niet goed met de Premier League-club Everton en de positie van oefenmeester Ronald Koeman komt steeds meer onder druk te staan. Niet alles met betrekking tot de Toffees is echter negatief, want op de diverse sociale media wordt men wild van de nieuwe voetbalschoenen van aanvaller Wayne Rooney. Die worden práchtig gevonden.





Not being dramatic or anything but I would die for these football boots pic.twitter.com/HvOCx4KWqp — King (@MiraIIas) October 15, 2017

Only good thing for the Ev today was Rooney’s boots 😍😍 — Dan Youde (@Danyoude5) October 15, 2017

Rooney's boots 😳🔥 — Gwion Howell (@Gwion_Howell) October 15, 2017