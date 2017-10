"Er is niets meer over van de ploeg die Bosz heeft neergezet"

Ajax speelde in het afgelopen seizoen bij vlagen heel fris en verzorgd voetbal, vooral in zijn Europa League-wedstrijden tegen onder meer Olympique Lyon en Schalke 04. Commentator Leo Driessen stelt in gesprek met het medium NPO Radio 1 dat het werk van oefenmeester Peter Bosz helemaal afgebroken is.



Driessen zegt: "Als Ajax nu internationaal zou voetballen zou het een slechte periode zijn geweest. Het rammelt nog steeds aan alle kanten bij Ajax. Er is niks meer te zien van de ploeg die Peter Bosz heeft neergezet." Hij ziet wel dat Hakim Ziyech en David Neres steeds beter presteren. "Zij beginnen steeds beter te spelen, maar op het het middenveld is het nog steeds niet zoals het moet."



De commentator weet wel wat er moet gebeuren in Amsterdam. "Marcel Keizer moet Siem de Jong neerzetten op het middenveld. Dat is een slimme speler die alleen maar wijzer is geworden in het buitenland." Oud-doelman Edwin Zoetebier is het daar wel mee eens. "Hij is de ervaren man in het team. Er is veel over hem gezegd, maar ik vind hem het cement tussen de voorhoede en het middenveld. De Jong kan het jonge elftal neerzetten en sturen."