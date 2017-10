'Ronaldo: teammaat is véél te slecht voor Real Madrid'

Volgens de Spaanse media is Cristiano Ronaldo bepaald niet te spreken over de gang van zaken bij zijn werkgever Real Madrid. In de zomer zou de Portugees niet gewild hebben dat spits Alvaro Morata verkocht werd aan Chelsea. En de 'vervanger' van de Spanjaard is totáál niet naar zijn smaak.



Morata kwam in het afgelopen seizoen maar mondjesmaat in actie voor De Koninklijke en diende genoegen te nemen met een plekje achter Karim Benzema in de pikorde. Nu de international van het Spaanse team het Estadio Santiago Bernabéu echter achter zich heeft gelaten, wordt hij gemist. En dat heeft alles te maken met de blessuregevoeligheid van de Fransman.



Benzema is dit seizoen al een paar keer tegen de blessurelamp gelopen en dan is Borja Mayoral de speler die hem moet vervangen. Ronaldo kan het echter niet zo goed vinden met de speler in kwestie en vindt dat hij veel te egoïstisch speelt, bovendien zou hij gewoon kwaliteit ontberen. Daarom heeft de Portugees naar verluidt met zijn vuist op tafel geslagen: in de aankomende winter moet er een goede spits gekocht worden.