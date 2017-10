Valentijn Driessen hoopt dat Ajax-trainer Marcel Keizer het aandurft om Dennis Johnsen snel te laten debuteren. De buitenspeler maakt een uitstekende indruk in het beloftenteam.



"Younes blijft gewoon een probleem", zo stelt de journalist van De Telegraaf in Natafelen. "Ik hoorde dat die Noor weer goed speelde bij Jong Ajax, die zou ik graag een keer in het eerste willen zien."



Ook bespreekt hij de spitspositie van Ajax. Klaas-Jan Huntelaar start normaliter opnieuw tegen Feyenoord. "Hij heeft meer routine en zekerheid dan Dolberg, die tegen Sparta ook weer dramatisch inviel. Het schijnt dan wel een ijskonijn te zijn, maar ik denk dat er meer speelt tussen die oren dan wij denken."



Kenneth Perez onderstreept dat, maar toont tegelijkertijd begrip. "Het is ook vervelend als je trainer intern zegt dat jij zijn eerste spits bent en dat je er bij de eerstvolgende tegenslag alweer uit wordt gezet."