Van Bronckhorst beaamt: "Het is niet ideaal"

Waar Feyenoord het voorbije seizoen vaak in de vertrouwde formatie kon aantreden, daar zit het dit seizoen allemaal tegen. Het centrum Eric Botteghin/Jan-Arie van der Heijden is door blessures uit elkaar gevallen en ook Renato Tapia en Kevin Diks zijn dinsdag niet inzetbaar tegen Shakhtar Donetsk.



Sven van Beek komt hierdoor logischerwijs aan spelen toe en dat slechts na enkele invalbeurten. "Sven maakte zaterdag tegen PEC Zwolle op mij een heel goede indruk", reageerde trainer Giovanni van Bronckhorst. "Het is niet ideaal, maar zeker als je niet veel keuzes hebt, moet je dit soms doen.''



Van Beek stond langdurig aan de kant, maar moet nu dus op Champions League-niveau starten. "Sven traint sinds een aantal weken weer mee en heeft een paar invalbeurtjes gehad. De kans is groot dat hij nu in de basis staat. In het ideale plaatje wil je een andere opbouw, maar het is niet anders.''